СМИ: Мобилизованные россияне избили контрактников, которые попытались отнять у них вещи

По данным канала, инцидент произошёл в Подмосковье в воинской части Алабино. Мобилизованные граждане не стали терпеть требования контрактников, что привело к массовой драке.

Отмечается, что в итоге служащие по контракту закрылись в одном из помещений воинской части, после чего вызвали полицию. Baza уточняет, что в ходе драки пострадали 20 военных.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков напомнил, что отправляющимся на военную службу россиянам разрешено пользоваться только кнопочными телефонами, так как смартфоны отправляют в открытый доступ важные данные, поэтому запрещены, сообщают «Невские новости».