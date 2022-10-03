СМИ: Мобилизованные россияне избили контрактников, которые попытались отнять у них вещи

Мобилизованные россияне избили контрактников, которые потребовали отдать им экипировку и мобильные телефоны, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, инцидент произошёл в Подмосковье в воинской части Алабино. Мобилизованные граждане не стали терпеть требования контрактников, что привело к массовой драке.

Отмечается, что в итоге служащие по контракту закрылись в одном из помещений воинской части, после чего вызвали полицию. Baza уточняет, что в ходе драки пострадали 20 военных.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков напомнил, что отправляющимся на военную службу россиянам разрешено пользоваться только кнопочными телефонами, так как смартфоны отправляют в открытый доступ важные данные, поэтому запрещены, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДракаВооруженные Силы РФМобилизация
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