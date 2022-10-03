Депутат подтвердил гибель троих мобилизованных под Еланью

Не менее троих граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли в Свердловской области по невоенным причинам. Все трое были направлены в Еланский гарнизон учебного центра министерства обороны в поселке Порошино. Это подтвердил изданию ЕАН депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов.

Уточняется, что один погибший скончался от приступа, второй – наложил на себя руки. Третий был списан и отправлен домой, где он сразу умер в результате заболевания циррозом печени, утверждает Иванов.

В то же время, брат погибшего описывает совсем другую версию, согласно которой, тот был избит другим мобилизованным в ночь на 28 сентября. В это же день избитого отправили домой по медицинским показателям, где он скончался. Врачи диагностировали у него тупую травму живота и внутреннее кровотечение. Этим делом сейчас занимается Следственный комитет, передает ЕАН.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что смерть первого может быть вызвана приступом эпилепсии на фоне злоупотребления алкоголем.

Между тем, депутат Госдумы Михаил Делягин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Минобороны РФ напрасно не продумало вопрос с предоставлением брони от частичной мобилизации до начала самой процедуры.

