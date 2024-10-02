СМИ: Мигранты толпой избили человека на костылях в Нижнекамске

Отмечается, что конфликт произошел на парковке. На видео заметно, что несколько человек неславянской внешности избивают мужчину, который лежит на земле. Спутница пострадавшего пыталась отбиться костылем от нападавших.

О причинах потасовки не сообщается.

Ранее в подмосковном Раменском двое мигрантов избили мужчину и засунули его в багажник.

