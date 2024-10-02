СМИ: Мигранты толпой избили человека на костылях в Нижнекамске
2 октября 202415:58
Мигранты толпой избили мужчину на костылях в Нижнекамске (Татарстан). Видеоролик опубликовал в своем Telegram-канале телеканал «Царьград».
Отмечается, что конфликт произошел на парковке. На видео заметно, что несколько человек неславянской внешности избивают мужчину, который лежит на земле. Спутница пострадавшего пыталась отбиться костылем от нападавших.
О причинах потасовки не сообщается.
Ранее в подмосковном Раменском двое мигрантов избили мужчину и засунули его в багажник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru