«Защищать людей от мигрантов!»: Матвеев не поддержал идею вооружать депутатов

Михаил Матвеев, на которого ранее напали мигранты, в эфире НСН не поддержал идею депутата Хамзаева разрешить депутатам носить оружие. 

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев, на которого 18 июня напали мигранты, заявил НСН, что вооружать парламентариев нет необходимости, нужно проработать миграционное законодательство, которое защитит всех граждан страны.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Султан Хамзаев ранее предложил дать парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия, передает РИА Новости. По его словам, не все парламентарии могут иметь личных охранников, при этом меры предосторожности необходимы. Матвеев поблагодарил коллегу за идею, но призвал действовать в другом ключе.

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«Я отделался всего несколькими швами, сейчас еду на перевязку, все могло быть намного хуже. Скажу честно, я бы не отказался от наградного пистолета. Предложение заманчивое, Хамзаеву спасибо за это. Если серьезно, я считаю, что защищать нужно не депутатов, защищать нужно народ. Я попытался остановить преступников, которые к этому моменту уже избили пять человек. У нас люди не понимают, к чему мы идем. Я понимаю, что у нас нехватка людей и все прочее. Но ко мне полиция ехала 40 минут, а скорая помощь приехала уже потом к полиции. У нас полиция и врачи работают на износ», - рассказал он.

По его словам, необходимо бороться с корнем проблемы – избавляться от незаконной миграции на уровне законодательства.

«Единственная реальная помощь в данном случае – не депутатов вооружать. В моем лице нарушители дали не только мне по голове, но и всей Госдуме. Без жесткого законодательства в сфере миграции и введения визового режима мы не сможем справляться с проблемой. Без этого все остальное – это недостаточные меры. У нас можно покупать травматическое оружие, газовые баллончики. Вопрос в том, что это может потребоваться каждый день. У меня тоже есть травматический пистолет, но он дома лежал, помочь не смог. При этом потом еще надо доказать, что ты оборонялся», - подытожил собеседник НСН.

В России необходимо легализовать вооруженную гражданскую оборону не только для депутатов, но и для всех желающих, но с условием обязательного обучения, заявил ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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