«Защищать людей от мигрантов!»: Матвеев не поддержал идею вооружать депутатов

«Я отделался всего несколькими швами, сейчас еду на перевязку, все могло быть намного хуже. Скажу честно, я бы не отказался от наградного пистолета. Предложение заманчивое, Хамзаеву спасибо за это. Если серьезно, я считаю, что защищать нужно не депутатов, защищать нужно народ. Я попытался остановить преступников, которые к этому моменту уже избили пять человек. У нас люди не понимают, к чему мы идем. Я понимаю, что у нас нехватка людей и все прочее. Но ко мне полиция ехала 40 минут, а скорая помощь приехала уже потом к полиции. У нас полиция и врачи работают на износ», - рассказал он.

По его словам, необходимо бороться с корнем проблемы – избавляться от незаконной миграции на уровне законодательства.

«Единственная реальная помощь в данном случае – не депутатов вооружать. В моем лице нарушители дали не только мне по голове, но и всей Госдуме. Без жесткого законодательства в сфере миграции и введения визового режима мы не сможем справляться с проблемой. Без этого все остальное – это недостаточные меры. У нас можно покупать травматическое оружие, газовые баллончики. Вопрос в том, что это может потребоваться каждый день. У меня тоже есть травматический пистолет, но он дома лежал, помочь не смог. При этом потом еще надо доказать, что ты оборонялся», - подытожил собеседник НСН.

В России необходимо легализовать вооруженную гражданскую оборону не только для депутатов, но и для всех желающих, но с условием обязательного обучения, заявил ранее депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман «Радиоточке НСН».

