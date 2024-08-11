В Подмосковье двое мигрантов избили мужчину из-за замечания
В подмосковном Раменское двое мигрантов избили мужчину и засунули его в багажник, сообщил информационный центр Следственного комитета России в своем Telegram-канале.
Двое уроженцев Таджикистана избили мужчину за то, что он сделал замечание ребенку одного из них. После этого пострадавшего поместили в багажник автомобиля и сломали ему руку.
Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.
В хостеле на улице Новаторов в Москве 9 августа задержали более 400 мигрантов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru