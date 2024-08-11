В Подмосковье двое мигрантов избили мужчину из-за замечания

Двое уроженцев Таджикистана избили мужчину за то, что он сделал замечание ребенку одного из них. После этого пострадавшего поместили в багажник автомобиля и сломали ему руку.

Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.

В хостеле на улице Новаторов в Москве 9 августа задержали более 400 мигрантов, отмечает «Радиоточка НСН».

