В Подмосковье двое мигрантов избили мужчину из-за замечания

В подмосковном Раменское двое мигрантов избили мужчину и засунули его в багажник, сообщил информационный центр Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

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Двое уроженцев Таджикистана избили мужчину за то, что он сделал замечание ребенку одного из них. После этого пострадавшего поместили в багажник автомобиля и сломали ему руку.

Возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования.

В хостеле на улице Новаторов в Москве 9 августа задержали более 400 мигрантов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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