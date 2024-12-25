Надругавшиеся над редактором «Матч ТВ» мигранты получили от 4 до 9 лет колонии

Нападение на девушку произошло летом этого года рядом с телецентром «Останкино», когда редактор «Матч ТВ» вечером возвращалась домой с работы. Мигранты преследовали ее, а после напали сзади. Девушке удалось вырваться, и вскоре уроженцев Узбекистана задержали.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы вынес решение о заключении под стражу блогера Ярослава Голдырева по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





