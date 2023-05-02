СМИ: МГУ перевел студентов и работников на дистанционку из-за вспышки кори

Студентов и работников МГУ отправили на удаленку из-за вспышки кори, сообщают СМИ.

Роспотребнадзор: тысяча детей в России заражены корью

Уточняется, что карантинные меры затронули студентов и сотрудников второго учебного корпуса, расположенного на Ленинских горах. Удаленный режим работы корпуса продлится до 17 мая включительно.

По данным СМИ, карантин ввели в связи с выявленным случаем кори.

Ранее зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила в интервью «Радиоточке НСН», что непривитых от кори и других инфекций детей нельзя допускать в школы и детсады. По ее словам, корь является самым контагиозным вирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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