СМИ: Мэрилин Мэнсон обвинен в изнасиловании

По утверждению женщины, певец, с которым в 2011 году у нее были романтические отношения, изнасиловал ее у себя дома, сообщают журналисты. Мэнсон, по словам истицы, угрожал убить ее, утверждая, что преступление сойдет ему с рук. Он также показал ей видео с неизвестной девушкой, которая была привязана к стулу. Музыкант угрожал ей и унижал девушку. Истица призналась, что начала после просмотра материала опасаться за свою жизнь.

People также цитирует источника, якобы близкого к Мэнсону. Он утверждает, что видео было игровым короткометражным фильмом, который не был показан публично.

Истица намерена получить от певца финансовую компенсацию.

В публикации не сказано, в какой именно суд женщина направила иск.

Ранее Мэрилина Мэнсона объявили в розыск по двум обвинениям в правонарушении в Нью-Гэмпшире во время ссоры на концертной площадке два года назад. Артиста обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Об этом сообщает Daily Beast.

