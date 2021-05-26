Полиция США выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

Полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест музыканта Мэрилина Мэнсона, сообщила газета Daily Beast.

На Мэрилина Мэнсона снова подали в суд за насилие и побои

Его обвиняют в нападении на оператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Музыкант не возвращался в регион, чтобы ответить перед судом. Мэнсону грозит штраф в размере двух миллиардов долларов или заключение сроком до года, пишет Газета.ру.

Ранее бывшая девушка Мэнсона Эшли Морган заявила о систематическом насилии и садизме со стороны рок-музыканта. Мэрилин Мэнсон ответил, что она искажает реальность, пишет «Свободная Пресса».

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Фото: instagram/marilynmanson
ТЕГИ:АрестПолицияСША
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