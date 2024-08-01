СМИ: Мать обвиняемого в подрыве железной дороги живет в Великобритании
1 августа 202401:01
Мать Руслана Сидики, который обвиняется в подрыве железной дороги под Рязанью, проживает в Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Это ее пистонное место жительства. В материалах суда было сказано, что у Сидики есть родственники за пределами России, поэтом, как считает следствие, подсудимый мог скрыться за границей.
Ранее стало известно, что ГУР обещало подрывнику из Рязани гражданство Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru