СМИ: Мать обвиняемого в подрыве железной дороги живет в Великобритании

Мать Руслана Сидики, который обвиняется в подрыве железной дороги под Рязанью, проживает в Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

Это ее пистонное место жительства. В материалах суда было сказано, что у Сидики есть родственники за пределами России, поэтом, как считает следствие, подсудимый мог скрыться за границей.

Ранее стало известно, что ГУР обещало подрывнику из Рязани гражданство Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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