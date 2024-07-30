СМИ: ГУР обещало подрывнику из Рязани гражданство Великобритании

Главное управление разведки Минобороны Украины предложило гражданину России и Италии Руслану Сидики (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, британское подданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно материалам дела, после подрыва железнодорожного полотна украинские спецслужбы якобы перевели $15 тыс. на счет Руслана Сидики в британском банке.