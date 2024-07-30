СМИ: ГУР обещало подрывнику из Рязани гражданство Великобритании
Главное управление разведки Минобороны Украины предложило гражданину России и Италии Руслану Сидики (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), обвиняемому в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, британское подданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно материалам дела, после подрыва железнодорожного полотна украинские спецслужбы якобы перевели $15 тыс. на счет Руслана Сидики в британском банке.
Однако, как выяснили правоохранительные органы, у Сидики не оказалось счетов за границей. Вместо этого его имущество и счета в России были арестованы.
В ходе следствия Сидики признал свою вину в подрыве поезда и раскаялся. Украинские спецслужбы, завербовавшие его через запрещенный мессенджер, обещали выплатить $15 тыс., но так и не перечислили обещанную сумму, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru