СМИ: Массовые проверки проходят в УВД по ЦАО Москвы из-за утечки данных силовиков

Собеседник агентства утверждает, что аналогичные проверки также проходят в районных отделах ОВД, причиной стала утечка данных российских силовиков.

По его словам, личные данные выясняли сотрудники полиции, которые полученную информацию передавали за вознаграждение заказчикам, в том числе гражданам Украины.

Ранее в компании InfoWatch выяснили, что в 2022 году из организаций, баз и сервисов утекли более 660 млн записей с персональными данными, пишут «Известия».

