СМИ: Массовые проверки проходят в УВД по ЦАО Москвы из-за утечки данных силовиков

Массовые проверки проводят сотрудники ФСБ и ГУ СБ МВД в УВД по Центральному округу Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства утверждает, что аналогичные проверки также проходят в районных отделах ОВД, причиной стала утечка данных российских силовиков.

По его словам, личные данные выясняли сотрудники полиции, которые полученную информацию передавали за вознаграждение заказчикам, в том числе гражданам Украины.

Ранее в компании InfoWatch выяснили, что в 2022 году из организаций, баз и сервисов утекли более 660 млн записей с персональными данными, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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