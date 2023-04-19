СМИ: Массовые проверки проходят в УВД по ЦАО Москвы из-за утечки данных силовиков
Массовые проверки проводят сотрудники ФСБ и ГУ СБ МВД в УВД по Центральному округу Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства утверждает, что аналогичные проверки также проходят в районных отделах ОВД, причиной стала утечка данных российских силовиков.
По его словам, личные данные выясняли сотрудники полиции, которые полученную информацию передавали за вознаграждение заказчикам, в том числе гражданам Украины.
Ранее в компании InfoWatch выяснили, что в 2022 году из организаций, баз и сервисов утекли более 660 млн записей с персональными данными, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru