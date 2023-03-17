«60 тысяч – это смешно!»: Штрафы для компаний за утечку данных призвали увеличить

Если привязать размер штрафа за утечки данных к обороту компаний, это заставит их уделять большое внимание безопасности данных, заявил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян в беседе с НСН.

Минцифры передало на рассмотрение комитета Госдумы по информполитике два законопроекта, которые ужесточают ответственность за утечку персональных данных россиян, сообщает «Коммерсантъ». Первый предусматривает оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку информации, второй вводит уголовную ответственность за кражу и продажу подобной информации. Оганесян рассказал, какие меры в этом случае действительно будут эффективными.

«Оборотные штрафы, на мой взгляд, - это самый эффективный механизм, ничего другого наиболее эффективного и простого не приходит на ум. В текущей ситуации, когда крупные компании штрафуют на 60 тысяч за утечку, например, «Яндекс», сервис Skyeng, это, конечно, смешно. Потому что надо понимать, что штраф – это не просто наказание, это стимул для компании заниматься защитой данных, которые пользователи им передали. Компания будет выбирать между эффективными мерами защиты, которые явно стоят дорого, и 60 тысячами рублей. Проще заплатить 60 тысяч рублей, зарплата специалиста по безопасности и то превышает эту сумму», - объяснил он.