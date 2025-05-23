СМИ: Массовое отравление арбузами среди россиян произошло в Египте

По данным медиков, отравление было вызвано высоким содержанием нитратов в арбузах, продающихся в местных магазинах и подаваемых на стол в отелях.

Жалобы зафиксированы из отелей Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что проводит проверку информации о вынужденном переселении более 300 российских туристов в Египте в другие отели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



