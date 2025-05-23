СМИ: Массовое отравление арбузами среди россиян произошло в Египте
Несколько десятков российских туристов обратились в больницы Хургады с жалобами на отравление после поедания арбузов, сообщил Telegram-канал SHOT.
Врачи определили, что все туристы накануне ели арбузы. Россияне обращались с жалобами на высокую температуру и сильную рвоту.
По данным медиков, отравление было вызвано высоким содержанием нитратов в арбузах, продающихся в местных магазинах и подаваемых на стол в отелях.
Жалобы зафиксированы из отелей Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что проводит проверку информации о вынужденном переселении более 300 российских туристов в Египте в другие отели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Массовое отравление арбузами среди россиян произошло в Египте
- Два фильма Marvel о «Мстителях» задержатся почти на год
- В «Центре драматургии и режиссуры» состоится премьера спектакля «Енгибаров»
- В Калининграде задержали россиянина, готовившего теракт ко Дню Победы
- Синоптик Леус: В Москве началось метеорологическое лето
- В Россию экстрадируют разыскиваемого более 11 лет главу наркокартеля
- У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году
- Умер звезда фильма «Дуэнья» актер Александр Сафронов
- При атаке БПЛА в Ельце повреждены 30 квартир
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru