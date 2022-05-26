СМИ: маломерное судно перевернулось в Баренцевом море, два человека погибли

Перевёрнутый катер был обнаружен в акватории Мотовского залива Баренцева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Один человек с судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб

Собеседник агентства рассказал, что в результате инцидента погибли два человека - местные рыбаки.

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры подтвердили факт происшествия, однако число погибших и пострадавших не уточнили. По данным ведомства, перевернулся катер ТТ-1369 с двумя пассажирами на борту, в районе инцидента работают спасатели.

Ранее в районе бухты Долгая щель Баренцева моря перевернулся катер, один из пяти пассажиров погиб, трое пропали.

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