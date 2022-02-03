Один человек с судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб
Один член экипажа маломерного судна, получившего пробоину в Баренцевом море, найден погибшим. Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По ее словам, в четверг судно МРБ-1633 получило повреждение на побережье Кольского полуострова в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы. На борту в этот момент находилось пять членов экипажа, четверо из которых спаслись, один человек погиб.
Возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В декабре прошлого года два грузовых судна столкнулись в Балтийском море.
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