Один человек с судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб

Один член экипажа маломерного судна, получившего пробоину в Баренцевом море, найден погибшим. Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, в четверг судно МРБ-1633 получило повреждение на побережье Кольского полуострова в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы. На борту в этот момент находилось пять членов экипажа, четверо из которых спаслись, один человек погиб.