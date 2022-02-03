Один человек с судна, получившего пробоину в Баренцевом море, погиб

Один член экипажа маломерного судна, получившего пробоину в Баренцевом море, найден погибшим. Об этом сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, в четверг судно МРБ-1633 получило повреждение на побережье Кольского полуострова в 20 километрах от поселка Дальние Зеленцы. На борту в этот момент находилось пять членов экипажа, четверо из которых спаслись, один человек погиб.

РГО подтвердило обнаружение судна «Вайгач» в Арктике

Возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В декабре прошлого года два грузовых судна столкнулись в Балтийском море.

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ТЕГИ:СудноБаренцево Море
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