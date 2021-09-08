Один пассажир катера в Мурманской области погиб, трое пропали
Из пяти пассажиров катера, который перевернулся в районе бухты Долгая щель Баренцева моря, один погиб, трое пропали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС России по Мурманской области.
По имеющимся данным, данные о крушении поступили около 19:10 по московскому времени. По сведениям ведомства, катер вынесло на берег, затем он перевернулся.
"В поиске пострадавших задействован вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. К поискам также будут привлечены водолазы", - цитирует МЧС агентство.
Судно направлялось из поселка Лиинахамари в Печенгском округе для ловли рыбы, на борту был судовладелец и четыре пассажира. Около 18:15 перевернувшееся судно было найдено пограничниками. Транспортная прокуратура инициировала проверку по данному инциденту.
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