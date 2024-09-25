СМИ: Мадянова похоронят в Подмосковье 27 сентября

С Заслуженным артистом России Романом Мадяновым простятся в подмосковном городе Бронницы 27 сентября, похороны пройдут в селе Малахово (Раменский городской округ, Московская область). Об этом со ссылкой на родственников Мадянова сообщил Telegram-канал SHOT.

Умер актер Роман Мадянов

Напомним, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел» скончался в возрасте 62 лет 25 сентября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Мадянов известен зрителю по фильмам «12», «Левиафан», «По щучьему велению», «Команда мечты», сериалам «Шаляпин», «Охота на изюбря», «Солдаты» и другим картинам.

Ранее продюсер, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский заявил, что Мадянов был «мастером из мастеров», очень помогающим и чутким партнером на съемочной площадке.

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ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
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