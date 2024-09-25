Умер актер Роман Мадянов

Как пишет Telegram-канал Shot, Мадянов скончался у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие по вызову медики ничего не смогли сделать. Причина смерти не уточняется. В марте 2024 года стало известно, что у актёра диагностировали онкологическое заболевании.

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. В кино он дебютировал ещё в детстве, снявшись в эпизоде в фильме «Перевод с английского» (1971).

После окончания ГИТИС в 1984 году Мадянов начал играть в Московском театре имени Маяковского, а в 1989 году снова стал сниматься в кино.

Мадянов известен зрителям по таким лентам и сериалам, как «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Бедная Саша», «Досье детектива Дубровского», «Убойная сила», «Штрафбат», «Солдаты», «12», «Левиафан», «СуперБобровы», «Домашний арест», «По щучьему велению» и другим.

