Умер актер Роман Мадянов
Заслуженный артист РФ, советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов умер на 63-м году жизни. О его смерти в своём Telegram-канале заявила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
«Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» - написала она.
Как пишет Telegram-канал Shot, Мадянов скончался у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие по вызову медики ничего не смогли сделать. Причина смерти не уточняется. В марте 2024 года стало известно, что у актёра диагностировали онкологическое заболевании.
Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. В кино он дебютировал ещё в детстве, снявшись в эпизоде в фильме «Перевод с английского» (1971).
После окончания ГИТИС в 1984 году Мадянов начал играть в Московском театре имени Маяковского, а в 1989 году снова стал сниматься в кино.
Мадянов известен зрителям по таким лентам и сериалам, как «Частный детектив, или Операция Кооперация», «Бедная Саша», «Досье детектива Дубровского», «Убойная сила», «Штрафбат», «Солдаты», «12», «Левиафан», «СуперБобровы», «Домашний арест», «По щучьему велению» и другим.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адыгея приняла летом более 200 тысяч туристов
- Швыдкой высказался о требовании Зеленской «вернуть» Украине Айвазовского
- В России обсудят разработку стратегии развития такси в РФ до 2035 года
- Россиян предупредили о росте цен на авто на 15% из-за повышения утильсбора
- Минобороны: ВСУ трижды попытались прорваться через границу в Курской области
- СМИ: Съемки байопика Мартина Скорсезе об Иисусе Христе отменили
- Умер актер Роман Мадянов
- СМИ: Учительница избила ученика за русский язык в Узбекистане
- Пастора лютеранской церкви задержали в Санкт-Петербурге
- Кузнецова: Процесс усыновления российских детей иностранцами остановлен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru