СМИ: Люди застряли на аттракционе в московском парке «Сказка»

Люди застряли на аттракционе в парке развлечений «Сказка» на западе Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Аттракцион с людьми заклинило в Магнитогорске

Собеседник агентства уточнил, что из-за технического сбоя произошла остановка аттракциона «Кракен».

«Быстро все разрешили. Пострадавших нет», - заключил он.

Ранее в Москве в парке развлечений «Остров мечты» на аттракционе «Воздушный поезд» застряли 17 человек, в том числе пятеро детей, сообщает RT.

