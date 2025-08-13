СМИ: Люди застряли на аттракционе в московском парке «Сказка»
13 августа 202517:45
Люди застряли на аттракционе в парке развлечений «Сказка» на западе Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что из-за технического сбоя произошла остановка аттракциона «Кракен».
«Быстро все разрешили. Пострадавших нет», - заключил он.
Ранее в Москве в парке развлечений «Остров мечты» на аттракционе «Воздушный поезд» застряли 17 человек, в том числе пятеро детей, сообщает RT.
