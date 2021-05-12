СМИ: люди до сих пор несут цветы к казанской гимназии
К этой минуте у казанской школы №175 много людей, которые пришли возложить цветы в память о погибших во время произошедшей днем стрельбы, сообщает РИА Новости.
В настоящее время около 500 человек находится перед заграждениями. Многие держат в руках цветы и детские игрушки.
Вход в школу охраняют сотрудники Росгвардии, которые пропускают пришедших небольшими группами.
Устроивший в гимназии №175 в Казани стрельбу молодой человек задержан. СК РФ возбудил дело о массовом убийстве. Жертвами нападения стали девять человек, 21 ранен, из них 18 детей.
Тем временем, состояние одного из подростков, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, оценивается как критическое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru