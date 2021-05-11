Воденников: трагедия в Казани напомнила, что все мы смертные и уязвимые
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В гимназии в Казани произошла стрельба
По официальным данным, погибли 9 человек, 21 находится в больнице. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
Дмитрий Воденников: «Это одно из самых страшных сообщений, которое пришло сегодня. Оно пришло неожиданно, когда мы все занимались своими делами и не знали, что все мы смертные и уязвимые. 15 мая умер художник Казимир Малевич. В такие моменты мне кажется, что его «Черный квадрат» отсоединился от стен и наблюдает за нами. Мы не знаем, что это за черная дыра смотрит на нас и когда она нанесет очередной свой страшный удар. Когда дети, которые пошли в школу оттуда не вернутся? Когда в головах отморозков вдруг возникнет желание пойти и начать стрелять в школьных кабинетах?»,– сказал Дмитрий Воденников в эфире НСН.
В Госдуме разработали систему крупных штрафов для защиты животных
В России могут ввести крупные штрафы для владельцев домашних животных, приютов, цирков и зоопарков. Штрафы за выброшенных на улицу питомцев могут составить до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение — до 100 тысяч. За нарушение правил содержания в приютах — до 50 тысяч. За содержание дома диких животных — до 150 тысяч. Штрафы до 200 тысяч рублей предусмотрены также для цирков и зоопарков.
Дмитрий Воденников: «Это хорошая инициатива, потому что мы в ответе за тех, кто не может без нас существовать. Домашние питомцы – это существа абсолютно не приспособленные для того, чтобы жить без человека и если ты берешь животное, то ты должен понимать, что оно без тебя умрет»,– прокомментировал он для НСН.
Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»
Американский актер Том Круз вернул свои награды премии «Золотой глобус». На этот шаг он пошел, чтобы выразить протест против расовых проблем в Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая является организатором премии.
Дмитрий Воденников: «Мне очень не нравится эта мировая истерия по поводу выведения на чистую воду, связанную с расизмом и харасментом. Я понимаю, что это недопустимые вещи, но это уже стало не желанием справедливости, а орудием выяснения отношений и попыткой разрушить репутацию, карьеру и даже жизнь. Возможно, Том Круз отказывается от наград «Золотого глобуса», потому что он, скорее всего, просто не хочет связываться с этим дискурсом. В истории с харасментом и расизмом пора остановиться», – подытожил интервью НСН Дмитрий Воденников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- СМИ: 13-этажный дом рухнул в секторе Газа после авиаудара Израиля
- Сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного боевика под Симферополем
- В МИД РФ обеспокоены ситуацией на палестино-израильском направлении
- СК РФ опроверг сообщения о заложенном в казанской гимназии взрывном устройстве
- Никас Сафронов получил звание народного художника РФ
- Володин призвал обсудить уход от анонимности в интернете
- Кузнецова заявила о взрыве самодельного устройства в казанской гимназии
- Семь человек пострадали при наезде автомобиля на тротуар в Екатеринбурге
- Патрульный корабль ВМС Франции зашел в Черное море
- Путин наградил главу Крыма орденом Александра Невского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru