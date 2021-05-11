Воденников: трагедия в Казани напомнила, что все мы смертные и уязвимые

Дмитрий Воденников: «Это одно из самых страшных сообщений, которое пришло сегодня. Оно пришло неожиданно, когда мы все занимались своими делами и не знали, что все мы смертные и уязвимые. 15 мая умер художник Казимир Малевич. В такие моменты мне кажется, что его «Черный квадрат» отсоединился от стен и наблюдает за нами. Мы не знаем, что это за черная дыра смотрит на нас и когда она нанесет очередной свой страшный удар. Когда дети, которые пошли в школу оттуда не вернутся? Когда в головах отморозков вдруг возникнет желание пойти и начать стрелять в школьных кабинетах?»,– сказал Дмитрий Воденников в эфире НСН.

