Воденников: трагедия в Казани напомнила, что все мы смертные и уязвимые

Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В гимназии в Казани произошла стрельба

По официальным данным, погибли 9 человек, 21 находится в больнице. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура. 

Дмитрий Воденников: «Это одно из самых страшных сообщений, которое пришло сегодня. Оно пришло неожиданно, когда мы все занимались своими делами и не знали, что все мы смертные и уязвимые. 15 мая умер художник Казимир Малевич. В такие моменты мне кажется, что его «Черный квадрат» отсоединился от стен и наблюдает за нами. Мы не знаем, что это за черная дыра смотрит на нас и когда она нанесет очередной свой страшный удар. Когда дети, которые пошли в школу оттуда не вернутся? Когда в головах отморозков вдруг возникнет желание пойти и начать стрелять в школьных кабинетах?»,– сказал Дмитрий Воденников в эфире НСН.

2

В Госдуме разработали систему крупных штрафов для защиты животных

В России могут ввести крупные штрафы для владельцев домашних животных, приютов, цирков и зоопарков. Штрафы за выброшенных на улицу питомцев могут составить до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение — до 100 тысяч. За нарушение правил содержания в приютах — до 50 тысяч. За содержание дома диких животных — до 150 тысяч. Штрафы до 200 тысяч рублей предусмотрены также для цирков и зоопарков.

Дмитрий Воденников: «Это хорошая инициатива, потому что мы в ответе за тех, кто не может без нас существовать. Домашние питомцы – это существа абсолютно не приспособленные для того, чтобы жить без человека и если ты берешь животное, то ты должен понимать, что оно без тебя умрет»,– прокомментировал он для НСН.

3

Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»

Американский актер Том Круз вернул свои награды премии «Золотой глобус». На этот шаг он пошел, чтобы выразить протест против расовых проблем в Ассоциации иностранной прессы Голливуда, которая является организатором премии.

Дмитрий Воденников: «Мне очень не нравится эта мировая истерия по поводу выведения на чистую воду, связанную с расизмом и харасментом. Я понимаю, что это недопустимые вещи, но это уже стало не желанием справедливости, а орудием выяснения отношений и попыткой разрушить репутацию, карьеру и даже жизнь. Возможно, Том Круз отказывается от наград «Золотого глобуса», потому что он, скорее всего, просто не хочет связываться с этим дискурсом. В истории с харасментом и расизмом пора остановиться», – подытожил интервью НСН Дмитрий Воденников.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Авторские НовостиДмитрий Воденников
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