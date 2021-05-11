Один из пострадавших при стрельбе в Казани подростков находится в критическом состоянии

По данным агентства, пострадавший не транспортабелен. Ему 14 лет, врачи оценивают его состояние как критическое. У подростка выявили проникающее огнестрельное ранение, а также пневмоторакс (скопление жидкости в легком).

Устроивший в гимназии №175 в Казани стрельбу мужчина задержан. СК РФ возбудил дело о массовом убийстве. Жертвами нападения стали девять человек, 21 ранен, из них 18 детей.