Один из пострадавших при стрельбе в Казани подростков находится в критическом состоянии

Состояние одного из подростков, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, оценивается как критическое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в медицинских службах.

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По данным агентства, пострадавший не транспортабелен. Ему 14 лет, врачи оценивают его состояние как критическое. У подростка выявили проникающее огнестрельное ранение, а также пневмоторакс (скопление жидкости в легком).

Устроивший в гимназии №175 в Казани стрельбу мужчина задержан. СК РФ возбудил дело о массовом убийстве. Жертвами нападения стали девять человек, 21 ранен, из них 18 детей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ШколаПострадавшиеСтрельбаКазань
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