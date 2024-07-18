СМИ: Лифт с пассажиром внутри упал в Санкт-Петербурге
18 июля 202408:53
Лифт с находившимся внутри пассажиром упал в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «ЧП / Санкт-Петербург».
Отмечается, что кабина лифта рухнула с пятиметровой высоты. Находившийся в ней мужчина получил черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован в отделение реанимации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru