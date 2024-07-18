СМИ: Лифт с пассажиром внутри упал в Санкт-Петербурге

Отмечается, что кабина лифта рухнула с пятиметровой высоты. Находившийся в ней мужчина получил черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован в отделение реанимации.

Ранее пять беременных женщин почти час пробыли в застрявшем лифте московского роддома

