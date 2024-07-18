СМИ: Лифт с пассажиром внутри упал в Санкт-Петербурге

Лифт с находившимся внутри пассажиром упал в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «ЧП / Санкт-Петербург».

«Кто оплатит?»: В России необходимо заменить 80 тысяч лифтов до 2025 года

Отмечается, что кабина лифта рухнула с пятиметровой высоты. Находившийся в ней мужчина получил черепно-мозговую травму. Сейчас он госпитализирован в отделение реанимации.

Ранее пять беременных женщин почти час пробыли в застрявшем лифте московского роддома

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба правительства Московской области
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПроисшествияЛифт

Горячие новости

Все новости

партнеры