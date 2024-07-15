Пять женщин почти час пробыли в застрявшем лифте московского роддома
Беременные женщины, которые 43 минуты утром в понедельник, 15 июля, провели в застрявшем лифте московского роддома ГКБ имени Ерамишанцева, чувствуют себя хорошо. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что в неисправном лифте медучреждения оказались заблокированы пять беременных женщин.
В депздраве уточнили, что все женщины, находившиеся в этот время лифте, были без схваток. Они переводились из дородового отделения в родильный блок в плановом порядке. Женщины были в сопровождении акушерки. Лифт был разблокирован силами лифтовой службы больницы.
После происшествия подрядчику, который отвечает за обслуживание лифтового оборудования, выставят претензию. Также оперативные службы проверят все лифты в больнице.
Ранее лифт сорвался в поликлинике в центре Москвы, один человек погиб.
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