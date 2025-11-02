СМИ: Лифт сорвался с 12-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы

По данным Mash, в лифте находилась девушка. Спасатели извлекли ее из лифта на уровне восьмого этажа. Её госпитализировали с травмами.

Жильцы дома рассказали, что подъемник был установлен менее года назад, но уже вызывал нарекания: поступали жалобы на посторонние шумы и сбои в работе. В настоящее время соседи собирают подписи для коллективного обращения в управляющую компанию с требованием расследования и устранения неисправностей.

В июле лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

