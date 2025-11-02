СМИ: Лифт сорвался с 12-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы
Лифт сорвался с 12 этажа в многоэтажном жилом доме на улице Обручева на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash
По данным Mash, в лифте находилась девушка. Спасатели извлекли ее из лифта на уровне восьмого этажа. Её госпитализировали с травмами.
Жильцы дома рассказали, что подъемник был установлен менее года назад, но уже вызывал нарекания: поступали жалобы на посторонние шумы и сбои в работе. В настоящее время соседи собирают подписи для коллективного обращения в управляющую компанию с требованием расследования и устранения неисправностей.
В июле лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
