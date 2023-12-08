СМИ: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве

Певца Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации журналистов, у артиста образовался тромб в ноге. После жалобы на боли в конечности врачи диагностировали Агутину тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит лечение.

Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5 января в Дубае под угрозой отмены, как и предновогодние корпоративы, отмечает Mash.

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ФОТО: РИА Новости
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