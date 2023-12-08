СМИ: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве
8 декабря 202316:56
Певца Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, у артиста образовался тромб в ноге. После жалобы на боли в конечности врачи диагностировали Агутину тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит лечение.
Ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5 января в Дубае под угрозой отмены, как и предновогодние корпоративы, отмечает Mash.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru