Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра

Ювелир Олег Моргун заявил НСН, что в среднем цепочка из серебра стоит сегодня 30 тысяч рублей, из золота за эти деньги не купить ничего солидного. 

Россияне разделились на два лагеря: одни покупают только эксклюзивные украшения, другие переходят на доступное серебро, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.

Продажи золотых ювелирных украшений в России в первом полугодии снизились на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Всемирного золотого совета. Спрос на такие изделия падает из-за рекордного роста цен на драгоценный металл, а также на фоне усиления сберегательного поведения россиян. Моргун подтвердил эту тенденцию.

Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом

«По нашим наблюдениям, россияне переходят на серебро. Мы переходим на украшения из серебра сейчас как производители. Это более доступно. Вы можете купить очень заметную полноценную цепочку из серебра, а за эти же деньги из золота купите едва заметное украшение. Люди выбирают поинтереснее и красивее, но дешевле. Сейчас чувствуется, что средний класс ушел, есть разрыв. Сейчас граждане покупают либо эксклюзивные украшения на заказ, либо выбирают украшения из серебра. Это связано именно с доступностью. У нас средний чек на цепочки сегодня составляет 30 тысяч рублей. За эти деньги вы купите солидную цепочку из серебра, а золотую – нет», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России контрабандный рынок автомобилей и ювелирных украшений составляет около 10% от общего товарооборота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
