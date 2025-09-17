Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра
Ювелир Олег Моргун заявил НСН, что в среднем цепочка из серебра стоит сегодня 30 тысяч рублей, из золота за эти деньги не купить ничего солидного.
Россияне разделились на два лагеря: одни покупают только эксклюзивные украшения, другие переходят на доступное серебро, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.
Продажи золотых ювелирных украшений в России в первом полугодии снизились на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Всемирного золотого совета. Спрос на такие изделия падает из-за рекордного роста цен на драгоценный металл, а также на фоне усиления сберегательного поведения россиян. Моргун подтвердил эту тенденцию.
«По нашим наблюдениям, россияне переходят на серебро. Мы переходим на украшения из серебра сейчас как производители. Это более доступно. Вы можете купить очень заметную полноценную цепочку из серебра, а за эти же деньги из золота купите едва заметное украшение. Люди выбирают поинтереснее и красивее, но дешевле. Сейчас чувствуется, что средний класс ушел, есть разрыв. Сейчас граждане покупают либо эксклюзивные украшения на заказ, либо выбирают украшения из серебра. Это связано именно с доступностью. У нас средний чек на цепочки сегодня составляет 30 тысяч рублей. За эти деньги вы купите солидную цепочку из серебра, а золотую – нет», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что в России контрабандный рынок автомобилей и ювелирных украшений составляет около 10% от общего товарооборота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра
