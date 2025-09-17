«По нашим наблюдениям, россияне переходят на серебро. Мы переходим на украшения из серебра сейчас как производители. Это более доступно. Вы можете купить очень заметную полноценную цепочку из серебра, а за эти же деньги из золота купите едва заметное украшение. Люди выбирают поинтереснее и красивее, но дешевле. Сейчас чувствуется, что средний класс ушел, есть разрыв. Сейчас граждане покупают либо эксклюзивные украшения на заказ, либо выбирают украшения из серебра. Это связано именно с доступностью. У нас средний чек на цепочки сегодня составляет 30 тысяч рублей. За эти деньги вы купите солидную цепочку из серебра, а золотую – нет», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России контрабандный рынок автомобилей и ювелирных украшений составляет около 10% от общего товарооборота, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

