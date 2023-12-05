Сергей Жуков объяснил причину отказа от новогодних концертов

Жуков признался, что он всегда проводит этот праздник в семейном кругу, и даже если у него в новогоднюю ночь запланирован концерт, то бой курантов он слушает вместе с близкими.

«Этому правилу я не изменяю уже много лет», - сказал Жуков.

Он добавил, что при этом он может уехать на работу спустя час после семейного ужина.

Ранее артист Николай Басков рассказал, как ему пришлось петь на корпоративе в честь дня рождения домашнего питомца. Слова певца публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

