Сергей Жуков объяснил причину отказа от новогодних концертов
Музыкант группы «Руки Вверх» Сергей Жуков объяснил причину отказа от выступления на Новый год. Слова солиста популярного коллектива приводит KP..RU.
Жуков признался, что он всегда проводит этот праздник в семейном кругу, и даже если у него в новогоднюю ночь запланирован концерт, то бой курантов он слушает вместе с близкими.
«Этому правилу я не изменяю уже много лет», - сказал Жуков.
Он добавил, что при этом он может уехать на работу спустя час после семейного ужина.
Ранее артист Николай Басков рассказал, как ему пришлось петь на корпоративе в честь дня рождения домашнего питомца. Слова певца публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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