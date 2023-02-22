СМИ: лауреат конкурса «Учитель года Москвы» задержан за съемку порно со школьницами
Два уголовных дела возбуждено в отношении лауреата конкурса «Учитель года Москвы» после съемок порно с несовершеннолетними, сообщает REGNUM.
По данным следствия, задержанный 39-летний педагог вступал в половую связь, как минимум, с двумя школьницами. Уже установлено, что часть роликов была снята в помещениях школы и квартире подозреваемого.
Как отмечается, задержанный педагог неоднократно входил в «Топ-50 учителей России и СНГ».
Ранее, как сообщала НСН, москвича задержали за попытку украсть тело Ленина.
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