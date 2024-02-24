СМИ: Крыша парковки обрушилась на машины на севере Москвы

Крыша парковки обрушилась на машины на севере Москвы, пишут СМИ.

Пять человек пострадали при ДТП на северо-западе Москвы

По их данным, инцидент произошел на 90-м километре МКАД. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

По данным Telegram-канала SHOT, под завалами оказались минимум 30 автомобилей. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее в ДТП со служебной машиной в Москве пострадали четыре человека, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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