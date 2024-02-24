СМИ: Крыша парковки обрушилась на машины на севере Москвы
24 февраля 202413:34
Крыша парковки обрушилась на машины на севере Москвы, пишут СМИ.
По их данным, инцидент произошел на 90-м километре МКАД. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров.
По данным Telegram-канала SHOT, под завалами оказались минимум 30 автомобилей. В результате ЧП пострадавших нет.
Ранее в ДТП со служебной машиной в Москве пострадали четыре человека, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru