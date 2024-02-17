Пять человек пострадали при ДТП на северо-западе Москвы

В результате ДТП на северо-западе Москвы пострадали пять человек, пишет РИА Новости со ссылкой на ГАИ.

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Уточняется, что среди пострадавших есть трое детей. В столичном Дептрансе отметили, что движение в районе происшествия затруднено.

ДТП произошло на улице Народного ополчения. По предварительным данным, водитель при выезде на встречную полосу столкнулся с другими автомобилями. Детей, находившихся в машине, забрали на скорой помощи, им оказывается необходимая помощь, отмечает источник РЕН ТВ.

Ранее школьный автобус перевернулся на автодороге «Пески - Сосново - Подгорье» в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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