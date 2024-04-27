Ученые раскрыли причину сильнейшего наводнения в Дубае

Климатологи из World Weather Attribution заявили, что причиной разрушительного наводнения в Дубае и других частях Персидского залива могло стать выпадение на 10-40% большего количества осадков, чем могло бы быть без потепления на 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Об этом сообщает Phys.org.

В Дубае из-за ливней затопило один из крупнейших торговых центров мира

Отмечается, что в одном из пострадавших районов выпало порядка 25 см осадков. Это более чем вдвое выше среднегодового показателя.

Климатологи добавили, что различие количества осадков в зависимости от региона и отсутствие достаточных данных для компьютерных симуляций в случае с Дубаем не позволили указать в отчете, увеличило ли вероятность таких ливней изменение климата. Однако анализ полученных в результате многолетних наблюдений данных продемонстрировал, что рост количества осадков зависит от изменения климата, и вероятность подобных катаклизмов выросла втрое по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Вместе с тем ученые отрицают предположение, что ливни были вызваны засевом облаков, а многие из них в целом оспаривают эффективность такого метода.

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ФОТО: ТАСС
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