Ученые раскрыли причину сильнейшего наводнения в Дубае

Отмечается, что в одном из пострадавших районов выпало порядка 25 см осадков. Это более чем вдвое выше среднегодового показателя.

Климатологи добавили, что различие количества осадков в зависимости от региона и отсутствие достаточных данных для компьютерных симуляций в случае с Дубаем не позволили указать в отчете, увеличило ли вероятность таких ливней изменение климата. Однако анализ полученных в результате многолетних наблюдений данных продемонстрировал, что рост количества осадков зависит от изменения климата, и вероятность подобных катаклизмов выросла втрое по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Вместе с тем ученые отрицают предположение, что ливни были вызваны засевом облаков, а многие из них в целом оспаривают эффективность такого метода.

