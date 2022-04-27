СМИ: кортеж Пашиняна насмерть сбил женщину
Автомобиль полиции, сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, насмерть сбил беременную женщину, сообщает армянский портал 168.am.
В соцсетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что колонна, пересекавшая перекрёсток на «красный» сигнал светофора, не стала тормозить перед пешеходом, переходившим дорогу на «зелёный».
По данным портала, водитель автомобиля сначала уехал с места происшествия, но позже вернулся. В настоящее время он задержан.
По данным Sputnik Армения, в результате ДТП погибла 29-летняя Сона Мнацаканян, руководитель IT-проекта «Крылья» в Арцахе.
Ранее в турецкой Адане произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 23 человека.
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