СМИ: кортеж Пашиняна насмерть сбил женщину

Автомобиль полиции, сопровождавший кортеж премьер-министра Армении Никола Пашиняна, насмерть сбил беременную женщину, сообщает армянский портал 168.am.

Восемь человек погибли в ДТП в Саудовской Аравии

В соцсетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что колонна, пересекавшая перекрёсток на «красный» сигнал светофора, не стала тормозить перед пешеходом, переходившим дорогу на «зелёный».

По данным портала, водитель автомобиля сначала уехал с места происшествия, но позже вернулся. В настоящее время он задержан.

По данным Sputnik Армения, в результате ДТП погибла 29-летняя Сона Мнацаканян, руководитель IT-проекта «Крылья» в Арцахе.

Ранее в турецкой Адане произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 23 человека.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПешеходыДТПНикол ПашинянАрмения
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