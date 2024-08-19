Зеленский: Цель в Курской области - создание буферной зоны на территории РФ

Одна из целей вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область - создание буферной зоны на российской территории, сообщил в видеообращении в Telegram украинский лидер Владимир Зеленский.

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Он также призвал Запад поторопиться с поставками военной помощи Киеву. «Мы очень просим. У войны нет отпусков», — заявил глава государства.

«Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», — отметил президент.

Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в беседе с НСН заверил, что российские военные окончательно выбьют ВСУ из Курской области в течение месяца.

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ФОТО: ТАСС
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