СМИ: Кассирша из Ачинска отдала миллионы вымогателям

Кассирша из Ачинска, которая унесла из банка 22,5 млн рублей, а потом сдалась полиции, утверждает, что стала жертвой шантажа, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, женщина пришла в полицию без денег, а на допросе заявила, что отдала их угрожавшим ей людям.

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При этом кассирша не смогла описать внешность тех, кто ей угрожал.

Момент кражи денег кассиршей из отделения банка в городе Ачинск Красноярского края попал на видео. По предварительным данным, у женщины были психологические проблемы из-за сложностей в семье. В частности, ее муж задолжал более 800 тысяч рублей.

Накануне в МВД сообщили, что подозреваемая в хищении сдалась. Оперативники убедили мать кассирши поговорить с дочерью, и та уговорила женщину сдаться.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков, подозреваемая вряд ли отделается штрафом после явки с повинной. За кражу в особо крупном размере ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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