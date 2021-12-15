СМИ: Кассирша из Ачинска отдала миллионы вымогателям
Кассирша из Ачинска, которая унесла из банка 22,5 млн рублей, а потом сдалась полиции, утверждает, что стала жертвой шантажа, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, женщина пришла в полицию без денег, а на допросе заявила, что отдала их угрожавшим ей людям.
При этом кассирша не смогла описать внешность тех, кто ей угрожал.
Момент кражи денег кассиршей из отделения банка в городе Ачинск Красноярского края попал на видео. По предварительным данным, у женщины были психологические проблемы из-за сложностей в семье. В частности, ее муж задолжал более 800 тысяч рублей.
Накануне в МВД сообщили, что подозреваемая в хищении сдалась. Оперативники убедили мать кассирши поговорить с дочерью, и та уговорила женщину сдаться.
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков, подозреваемая вряд ли отделается штрафом после явки с повинной. За кражу в особо крупном размере ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- В Германии россиянина пожизненно осудили за убийство террориста Хангошвили
- Instagram заблокировал аккаунт мэрии Симферополя
- Путин: Россия готова немедленно начать переговоры с США о гарантиях безопасности
- Дмитрий Рогозин стал свидетелем по делу Ивана Сафронова
- СМИ: Кассирша из Ачинска отдала миллионы вымогателям
- В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву
- Синоптики пообещали в Москве на выходные тепло и снег
- «Газпром»: Запасы газа на Украине опустились до уровня начала закачки
- В Госдуме предложили разрешить посещать храмы без QR-кодов
- Илон Маск стал «Человеком года» по версии Financial Times
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru