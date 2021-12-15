СМИ: Кассирша из Ачинска отдала миллионы вымогателям

При этом кассирша не смогла описать внешность тех, кто ей угрожал.

Момент кражи денег кассиршей из отделения банка в городе Ачинск Красноярского края попал на видео. По предварительным данным, у женщины были психологические проблемы из-за сложностей в семье. В частности, ее муж задолжал более 800 тысяч рублей.

Накануне в МВД сообщили, что подозреваемая в хищении сдалась. Оперативники убедили мать кассирши поговорить с дочерью, и та уговорила женщину сдаться.

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков, подозреваемая вряд ли отделается штрафом после явки с повинной. За кражу в особо крупном размере ей грозит до десяти лет лишения свободы.

