В итальянских школах введут штрафы за нападение на учителей

Соответствующее решение было принято из-за роста числа насильственных инцидентов по отношению к школьным педагогам. Как отмечает издание, число таких происшествий в 2024 году выросло на 110% по сравнению с показателями прошлого года. Во многих ситуациях учителям нужна была медицинская помощь.

Согласно предлагаемой системе, которую уже одобрил парламент Италии, ученик, набравший менее пяти баллов из 10 ща поведение, обязан будет остаться на второй год вне зависимости от его успеваемости. За агрессию или насилие по отношению к школьному персоналу введут штрафы от 500 евро до 10 тысяч евро.

Как отмечает The Guardian, подобную систему оценки поведения впервые ввело фашистское правительство Бенито Муссолини в 1924 году.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что общество должно защищать педагога от неправомерных действий и хамства со стороны подростков и их родителей.

