«Не штраф, а срок»: Адвокат предрек ачинской «горе-кассирше» 7 лет тюрьмы

Адвокат Денис Широков заявил, что кассирше из Ачинска помимо проведения нескольких лет за решеткой придется возместить ущерб банку. 


Явка с повинной и возврат украденных средств смягчат наказание для ачинской кассирши. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил адвокат Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.

Ранее СМИ сообщили, что кассирша Анна из Ачинска, которая унесла из «Альфа-банка» 22,5 миллиона рублей, нашлась. Она сама пришла в полицию. Ее мать призналась сотрудникам уголовного розыска, что знает, где дочь, и убедила ее перестать скрываться. Широков рассказал, какое наказание может получить нарушительница.

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«За кражу в особо крупном размере ей грозит до десяти лет лишения свободы. Но с учетом явки с повинной, если суд ее признает в качестве смягчающего обстоятельства, будет назначено наказание не больше двух третьих от указанного срока. Это примерно шесть лет и восемь месяцев. Может быть, назначат штраф совместно с лишением свободы. Один только штраф невозможен, так как это тяжкое преступление. С учетом того, что потерпевшим банком будут заявлены гражданские иски на сумму причиненного ущерба, суд вряд ли назначит дополнительное наказание в виде штрафа. Так как, если суд докажет ее вину, она и так будет долго отдавать эту сумму», - рассказал адвокат.

Он подтвердил, что возврат украденных денег позволит кассирше получить более мягкое наказание.

«Частичное или полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, является значимым смягчающим обстоятельством по ст. 61 УК РФ. Суд всегда это учитывает, особенно если вред заглаживается обвиняемым полностью. Тогда наказание смягчается сильно. Все на усмотрение суда. Но наказание точно будет. Ст. 158 ч. 4 УК РФ не имеет нижнего предела: наказание может быть от двух месяцев лишения свободы до десяти лет», - добавил он.

При этом Широков отметил, что матери, которая знала местоположение дочери, не грозит наказание.

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«В Конституции предусмотрено право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. То есть никто не обязан давать показания в отношении близкого родственника», - заключил он.

Момент кражи денег кассиршей отделения «Альфа-банка» в городе Ачинск Красноярского края запечатлели на видео. По предварительным данным, у женщины были психологические проблемы из-за сложностей в семье. Кроме того, у ее мужа обнаружили долг более, чем на 800 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / ГУ МВД России по г. Москве
ТЕГИ:СудАдвокатКрасноярский КрайКража"альфа-банк"
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