«Не штраф, а срок»: Адвокат предрек ачинской «горе-кассирше» 7 лет тюрьмы

«За кражу в особо крупном размере ей грозит до десяти лет лишения свободы. Но с учетом явки с повинной, если суд ее признает в качестве смягчающего обстоятельства, будет назначено наказание не больше двух третьих от указанного срока. Это примерно шесть лет и восемь месяцев. Может быть, назначат штраф совместно с лишением свободы. Один только штраф невозможен, так как это тяжкое преступление. С учетом того, что потерпевшим банком будут заявлены гражданские иски на сумму причиненного ущерба, суд вряд ли назначит дополнительное наказание в виде штрафа. Так как, если суд докажет ее вину, она и так будет долго отдавать эту сумму», - рассказал адвокат.

Он подтвердил, что возврат украденных денег позволит кассирше получить более мягкое наказание.

«Частичное или полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, является значимым смягчающим обстоятельством по ст. 61 УК РФ. Суд всегда это учитывает, особенно если вред заглаживается обвиняемым полностью. Тогда наказание смягчается сильно. Все на усмотрение суда. Но наказание точно будет. Ст. 158 ч. 4 УК РФ не имеет нижнего предела: наказание может быть от двух месяцев лишения свободы до десяти лет», - добавил он.

При этом Широков отметил, что матери, которая знала местоположение дочери, не грозит наказание.