Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа
Китайским ученым удалось обратить диабет первого типа лечением с использованием стволовых клеток, пишет журнал Nature.
Отмечается, что 25-летней девушке пересадили ее же собственные модифицированные клетки. Менее, чем через три месяца ее поджелудочная железа стала вырабатывать инсулин в нужных количествах.
Девушка живет нормальной жизнью уже больше года.
Ранее ученые из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем курение обычных сигарет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Хезболла» официально подтвердило гибель лидера движения Хасана Насраллы
- СМИ: Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно
- Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа
- Болгар опубликовала новые фотографии с Дуровым
- ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением ракеты «Кинжал»
- В итальянских школах введут штрафы за нападение на учителей
- РАН: В СНГ в учебниках Россию представляют колониальным государством
- DC Films снимет ленту про Дефстроука и Бэйна
- Егор Крид получил травму во время съемок фильма
- ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru