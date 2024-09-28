СМИ: ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для убийства Насраллы в Бейруте
ВВС Израиля (ЦАХАЛ) сбросили более 80 бомб для ликвидации генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в подземном бункере в пригороде Бейрута, передает новостной портал Ynet.
По данным ЦАХАЛ, вместе с Насраллой были убит командующий Южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и ряд других командиров движения.
Израильские СМИ также заявляли, что в результате авиаудара погибла дочь Хасана Насраллы — Зейнаб.
«Хезболла» официально подтвердило гибель лидера движения Насраллы.
Насралла руководил «Хезболлой» с 1992 года, когда был убит его предшественник, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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