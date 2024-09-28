«Хезболла» официально подтвердило гибель лидера движения Хасана Насраллы

Ливанская организация «Хезболла» официально подтвердила ибель лидера движения Хасана Насраллы.

Reuters сообщил о потере связи с лидером «Хезболлы» после ударов Израиля
«Его Преосвященство Сайед Хасан Насралла, генеральный секретарь «Хезболлы», присоединился к великим и бессмертным мученикам, чей путь он возглавлял на протяжении почти тридцати лет, в течение которых он вел их от победы к победе, сменив учителя мучеников Исламского сопротивления в 1992 году, до освобождения Ливана в 2000 году и до божественной, непреодолимой победы в 2006 году и всех других битв чести и искупления, до битвы поддержки и героизма в поддержку Палестины, Газы и угнетенного палестинского народа», - говорится в заявлении.

Насралла руководил «Хезболлой» с 1992 года, когда был убит его предшественник, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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