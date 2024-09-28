Болгар опубликовала новые фотографии с Дуровым

Мать предполагаемых детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар выложила семейные фотографии с ним и подробности их романа.

«Жили ли вместе и где?»: Юристы оценили шансы Болгар отсудить у Дурова долю в Telegram

По словам Болгар, предприниматель незадолго до расставания настаивал на рождении еще детей помимо трех имеющихся у пары. Женщина рассказала, что они познакомились на фоне увлечения йогой в 2012 году.

Ранее семейный юрист Илья Титов в беседе с НСН заявил, что Болгар сможет претендовать на долю в компании, если проживала с ним в одной из стран, где подобные отношения готовы приравнять к официальному браку.

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ФОТО: соцсети Ирины Болгар
ТЕГИ:СкандалСемьяПавел Дуров

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