Болгар опубликовала новые фотографии с Дуровым
28 сентября 202413:59
Мать предполагаемых детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар выложила семейные фотографии с ним и подробности их романа.
По словам Болгар, предприниматель незадолго до расставания настаивал на рождении еще детей помимо трех имеющихся у пары. Женщина рассказала, что они познакомились на фоне увлечения йогой в 2012 году.
Ранее семейный юрист Илья Титов в беседе с НСН заявил, что Болгар сможет претендовать на долю в компании, если проживала с ним в одной из стран, где подобные отношения готовы приравнять к официальному браку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru