ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением ракеты «Кинжал»
28 сентября 202413:40
Российские военные накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что все цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 43 украинских беспилотника.
Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю ВСУ лишились 16 тысяч 140 военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru