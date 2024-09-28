ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением ракеты «Кинжал»

Российские военные накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что все цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и 43 украинских беспилотника.

Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю ВСУ лишились 16 тысяч 140 военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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