Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога

Активисты из Just Stop Oil облили супом две картины из серии Ван Гога «Подсолнухи» в Лондоне, пишет The Guardian.

Обливших супом картину Ван Гога экоактивисток отправили в тюрьму

Трое активистов посетили Национальную галерею, где проходила выставка Ван Гога. Они облили томатным супом картины «Подсолнухи 1888» и «Подсолнухи 1889». Злоумышленников задержала полиция.

Активисты испортили картину спустя час после после приговора о тюремном сроке для двух участниц организации за аналогичную акцию в 2022 году.

Ранее организация Ostatnie Pokolenie провела акцию протеста в Варшаве у крупнейшего в Польше Национального стадиона, где должен пройти концерт певицы Тейлор Свифт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Stop Fracking Around
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