Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога

Трое активистов посетили Национальную галерею, где проходила выставка Ван Гога. Они облили томатным супом картины «Подсолнухи 1888» и «Подсолнухи 1889». Злоумышленников задержала полиция.

Активисты испортили картину спустя час после после приговора о тюремном сроке для двух участниц организации за аналогичную акцию в 2022 году.

Ранее организация Ostatnie Pokolenie провела акцию протеста в Варшаве у крупнейшего в Польше Национального стадиона, где должен пройти концерт певицы Тейлор Свифт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

