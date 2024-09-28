Активисты Just Stop Oil облили супом «Подсолнухи» Ван Гога
Активисты из Just Stop Oil облили супом две картины из серии Ван Гога «Подсолнухи» в Лондоне, пишет The Guardian.
Трое активистов посетили Национальную галерею, где проходила выставка Ван Гога. Они облили томатным супом картины «Подсолнухи 1888» и «Подсолнухи 1889». Злоумышленников задержала полиция.
Активисты испортили картину спустя час после после приговора о тюремном сроке для двух участниц организации за аналогичную акцию в 2022 году.
Ранее организация Ostatnie Pokolenie провела акцию протеста в Варшаве у крупнейшего в Польше Национального стадиона, где должен пройти концерт певицы Тейлор Свифт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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