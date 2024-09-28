СМИ: Вертолет с российскими пилотами упал после взлета на севере Пакистана
По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали при крушении вертолета с российским экипажем на северо-западе Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Авария произошла рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва.
По данным СМИ, вертолет арендован компанией, занимающейся разведкой и по добычей нефти. Предварительно, он летел к месторождению черного золота.
В ходе полета возникли технические проблемы. Компания-арендатор заявила, что у Ми-8 отказал двигатель. Пилоты пытались посадить вертолет, но хвостовой винт ударился об землю и судно перевернулось.
Эвакуация пострадавших продолжается, часть уже доставили в больницу.
Ранее не менее четырех человек погибли, 15 пострадали при нападении террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru