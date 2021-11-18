СМИ: истребитель F-16 разбился в Греции
18 ноября 202117:51
Истребитель F-16 ВВС Греции потерпел крушение на северо-западе полуострова Пелопоннес, сообщает греческий телеканал ERT1.
По данным канала, катастрофа произошла на авиабазе Андравида в ходе учебного полёта. Пилот успел вовремя катапультироваться, его состояние хорошее.
Ранее во время планового полёта самолёт-истребитель F-35 британских ВВС потерпел крушение и упал в Средиземное море.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru