Истребитель британских BBC потерпел крушение в Средиземном море

Самолёт-истребитель F-35 британских ВВС потерпел крушение и упал в Средиземное море. Об этом сообщила пресс-служба соединённого королевства в Twitter.

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Авария произошла во время планового полёта. В сообщении уточняется, что пилот успел катапультироваться и выжил. Его доставили на эскадренный миноносец Queen Elizabeth, откуда и начал полёт самолёт F-35.

Причины крушения пока не уточняются.

В России сейчас разрабатывается новая модель истребителя Checkmate. Самолёт должен составить конкуренцию F-35. Выпустить в небо истребитель планируется уже в 2023 году.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:ВеликобританияКрушение Самолёта
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