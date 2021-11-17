Истребитель британских BBC потерпел крушение в Средиземном море

Авария произошла во время планового полёта. В сообщении уточняется, что пилот успел катапультироваться и выжил. Его доставили на эскадренный миноносец Queen Elizabeth, откуда и начал полёт самолёт F-35.

Причины крушения пока не уточняются.

В России сейчас разрабатывается новая модель истребителя Checkmate. Самолёт должен составить конкуренцию F-35. Выпустить в небо истребитель планируется уже в 2023 году.

