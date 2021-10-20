Российские Су-30 сопроводили четыре самолета ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-30 сопроводили два бомбардировщика и два самолета-заправщика Военно-воздушных сил (ВВС) США над Черным морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Российские экипажи определили воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В и два самолета-заправщика KC-135.

Нарушения госграницы России не допущено, отмечает RT.

