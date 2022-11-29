СМИ: губернатор Владимирской области заявил о гибели четырёх мобилизованных из региона

Он отметил, что по официальным данным Министерства обороны подтвержден один погибший.

«Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Ещё по нескольким людям проводится проверка. Это точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — подчеркнул Авдеев.

Глава Владимирской области добавил, что около 23 человек из региона были ранены и в настоящее время находятся в больницах, власти знают об их местонахождении.

Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, число жертв среди мирных жителей Украины с 24 февраля, когда началась специальная военная операция, составляет 6,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».