СМИ: губернатор Владимирской области заявил о гибели четырёх мобилизованных из региона
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что в зоне специальной военной операции погибли четверо мобилизованных жителей региона, сообщает «Зебра-ТВ».
Он отметил, что по официальным данным Министерства обороны подтвержден один погибший.
«Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Ещё по нескольким людям проводится проверка. Это точно, не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику», — подчеркнул Авдеев.
Глава Владимирской области добавил, что около 23 человек из региона были ранены и в настоящее время находятся в больницах, власти знают об их местонахождении.
Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, число жертв среди мирных жителей Украины с 24 февраля, когда началась специальная военная операция, составляет 6,5 тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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