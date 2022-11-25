Путин подтвердил, что частичная мобилизация закончилась
Президент России Владимир Путин вочередной раз подтвердил, что частичная мобилизация закончилась, сообщает РИА Новости.
Во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции одна из участниц рассказала главе государства, что опасается мобилизации своего младшего 17-летнего сына, когда он станет старше.
«Не надо, не надо, нам хватит», — поспешил успокоить её президент.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Путин подтвердил, что частичная мобилизация закончилась
- СМИ: «Единая Россия» отказалась проводить ежегодный съезд
- Путин назвал героями всех участников СВО на Украине
- Группа Little Big объявила о роспуске коллектива
- Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса
- Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше
- Сенегал обыграла Катар в матче ЧМ-2022
- СМИ: ЕС хочет уже сегодня договориться по потолку цен на нефть РФ
- В Венгрии обвинили США в получении выгоды из-за негативных тенденций в экономике Европы
- СМИ: футболистам Саудовской Аравии подарили по Rolls-Royce за победу над аргентинцами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru