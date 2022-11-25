Путин подтвердил, что частичная мобилизация закончилась

Во время встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции одна из участниц рассказала главе государства, что опасается мобилизации своего младшего 17-летнего сына, когда он станет старше.

«Не надо, не надо, нам хватит», — поспешил успокоить её президент.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».